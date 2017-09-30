止不住！ 9月外資連續3個月淨匯出

投信主管表示，外資已經連續3個月淨匯出，同時也在集中市場賣超台股。（記者王孟倫攝）

2017-09-30 21:35

〔記者王孟倫／台北報導〕今天是台股9月最後一個交易日，根據金管會統計，9月截至29日外資淨匯出為24.6億美元，相較於8月全月匯出29.3億美元，金額略有縮小；不過，外資近兩個交易日於集中市場連續買超，相對減少台股賣壓。

金管會固定在每個月初，公布前一個月的外資進出資料。據瞭解，9月截至29日為止，外資為淨匯出24.6億美元，雖然還有一個交易日數字未出爐，但今天為補上班日，台股交易量低、對整體數字影響不大，這也代表外資為連續3個月淨匯出。

外資從7月就開始「變臉」轉為淨匯出，當月匯出金額為9.4億美元；到了8月，匯出力道一舉加大至29.3億美元；至於9月截至29日，匯出金額略減為24.6億美元。

此外，根據最新統計，外資9月份在集中市場賣超台股達新台幣620億元，遠遠高於8月的64億元；不過，最近兩個交易日，外資已經悄悄轉為買超台股。

投信主管表示，外資已經連續3個月淨匯出，同時也在集中市場賣超台股，10月台股後勢，將看蘋果概念股等相關題材是否能發酵，否則，外資賣超台股力道恐怕還會持續。

不過，金管會說明，外資雖然近3個月連續淨匯出，但今年1月至9月，合計仍淨匯入71億美元，而累計整體淨匯入也維持在2000億美元之上、達2064.6億美元，因此，外資動向仍屬正常狀況。