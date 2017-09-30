不只ATM當機 台企銀網路、臨櫃也出現異常！

2017-09-30 21:31

〔記者王孟倫／台北報導〕台企銀今天上午發生自動櫃員機（ATM）當機事件，原本一度以為狀況短時間內即排除，但根據金管會瞭解，下午ATM仍有系統不穩情況，直到7點之後才恢復正常，此外，就連分行臨櫃及網銀也同樣出狀況，讓企業客戶叫苦連天！

台企銀今天上午全國400多台ATM出現無法提款、跨行轉帳等當機情況，金管會收到台企銀最初回報訊息，ATM當機約從10點15分開始，約中午前就已逐步修復。

不過，金管會今天後續掌握台企銀最新回報情況，下午ATM仍有系統不穩狀況，直到晚間7點才確定全數排除異常。

此外，台企銀不僅ATM當機，就連分行臨櫃辦理匯款，也無法正常作業，甚至連網路銀行也是同樣狀況。

對此，金管會在今天晚間發布新聞稿，強調已要求台企銀切實查明作業異常發生原因，檢討改善資訊系統相關問題；「若有影響客戶權益，應採取相關措施，以保障並維護客戶權益」。

為何台企銀的ATM、網銀、臨櫃交易，在同時間全數出現問題？金管會官員表示，根據台企銀說法，因為其在月底執行「批次作業」，通常會選在「非營業日」處理，但今天是補上班日（營業日），短時間交易量過大、導致系統異常出現。

所謂批次作業，是指銀行會選在一個固定時間，將每筆交易的相關資料採用整批輸入處理。至於批次作業執行異常之原因，金管會指出，台企銀及資訊廠商（IBM）尚在瞭解中。

金管會說明，台企銀在今天異常發生後，已先停止批次作業，以應付臨櫃及全行427台ATM正常作業，而截至今日晚間7時，ATM跨行系統已恢復正常；不過，包括：臨櫃匯款及企業網銀系統，仍積極處理恢復中。

至於是否會對台企銀懲處？金管會官員表示，「這種況狀真的十分罕見，到底哪個環節出問題，我們也在等給答案」，不過，還是要等台企銀的正式報告出來之後，才能決定是否需要處分。