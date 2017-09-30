升勢暫歇 新台幣9月反向走貶逾1角

2017-09-30 16:09

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天全球獨家開市，新台幣匯率呈現量縮揚升格局，終場以30.305元兌1美元作收，升值3.1分，台北外匯經紀公司成交量降至2.59億美元。

累計本週新台幣共走貶1.14角，貶幅為0.38％，而9月份也貶值1.02角，單月貶幅為0.34％；展望下週，外匯交易員認為，少了出口商月底、季底作帳拋匯，國際美元強弱及外資動態，仍是主導短線新台幣升貶的重要因子。

新台幣今以30.350元開出，最高30.222元、最低30.355元，終場收30.305元。