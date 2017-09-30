台股獨家開市漲54點 法人建議短進短出

台股獨家開市，收盤上漲54點，成交量僅535.22億元。（擷取自奇摩股市）

2017-09-30 13:57

〔記者張慧雯／台北報導〕台股今（30）日全球獨家開市，外資休假、量能縮減，開盤後小漲50多點，指數多持穩在10380點左右，收盤上漲54點、以10383.94點作收，交易量也只有535.22億元；法人建議，操作上偏多、但宜短進短出，不宜長期投資。

今日盤中造紙、光電類股較強，成交量第一名為彩晶（6116）、其次為華邦電（2344）、華映（2475），而台積電宣布3奈米廠落腳台南，今日開盤後小漲2元，最後以平盤作收，至於昨日大漲的食品股今日則漲多休息。

法人表示，近來資金觀望、台股信心疲弱，主要是外資繼續賣超，且美元轉強導致外資賣超擴大，內資觀望；不過，法人也認為，對台股第4季來說「企業獲利增長是靠山」。

法人分析，主要是企業獲利展望並未反轉，台股獲利向上，股市無意外向下修正後反彈機率高，而金融股與獲利趨勢關聯不大，但獲利向上對金融相對具防禦；此外，原物料航運相對具反彈機會，生技是所有類股最差但也表示有底部回升機會。

宏利台灣動力基金經理人游清翔指出，多項數據顯示台灣景氣步入復甦，帶動整體企業獲利重拾成長動能，整體企業獲利增速將由2015~2016年的負成長，回升至10%~12%左右，估計第4季在iPhone新機效應帶動下，整體經濟將持續上揚，而預期台股動能將來自於網路和雲端伺服器升級趨勢將延續至2018年、自動化設備需求強勁，以及電動車生產商Tesla的Model 3車型將在第4季達到最大量產。