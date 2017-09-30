台企銀ATM一度全台當機 排除駭客入侵

2017-09-30 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕今天上午約10時15分，全台429台台企銀自動櫃員機（ATM）的跨行提款、轉帳業務功能異常。台企銀表示，ATM系統已在約10時50分時全面恢復正常，並初步排除遭到駭客攻擊的可能性；台企銀也推測，此次當機可能和月底無卡提款功能要完成上線測試、下月上路有關。

據《蘋果日報》報導，台企銀表示，雖然ATM系統已恢復運作，但因早上的當機使跨行交易塞車，在要處理大量資訊的狀況下，系統仍可能稍有不穩，到中午前都會視情況調整相關服務。