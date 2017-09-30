9/30重要財經新聞一覽

2017-09-30 09:13

自由時報財經︰中資想娶芝交所 美證交會凍結

美國川普政府再出手阻擋中資併購！《華爾街日報》報導，美國證交會（SEC）主席克雷頓（Jay Clayton）在和白宮討論後，決定凍結該機構原擬對中資重慶財信為首團隊收購芝加哥證交所的核准。美國本月中才以對國安潛在威脅的理由，否決具中國政府背景的私募基金併購萊迪思半導體。

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蘋果日報財經︰研華高階主管 集體投奔樺漢

工業電腦業傳出震撼消息，鴻海集團旗下樺漢（6414）近年快速崛起，除大肆併購，也劍指龍頭研華（2395）旗下專做DMS（設計製造服務）為主的ACG（應用電腦事業群）團隊，9月底該事業群負責人鄧覲臺在內10位高階主管離職，傳將投奔樺漢，成為研華9月推行共治後最新效應。

工商時報財經︰拚經濟大投資 台積3奈米新廠 落腳台南

台積電3奈米新晶圓廠拍板落腳台灣！晶圓代工龍頭台積電昨（29）日宣布，3奈米晶圓廠將落腳南部科學園區的台南園區。對此，行政院長賴清德表示，台積電董座張忠謀的決定，對行政團隊打了一劑強心針，且對推動台灣經濟發展，鼓勵國內外企業投資台灣，具有帶動指標意義，「我非常非常感謝（張忠謀）。」

經濟日報財經︰台積電留台 賴揆允解決五缺

台積電宣布3奈米製程新廠將落腳台南，行政院長賴清德昨（29）日下午在立院答詢指出，這是重大的喜訊，對行政團隊更是「一劑強心針」。台積電董事長張忠謀關心的水、電與土地等問題，「行政院一定會全力解決，不用擔心。」

星島日報財經︰金管打造智慧銀行 七招力谷金融科技

這邊廂特首林鄭月娥表明致力發展金融科技及創新，推動香港變身智慧城市；那邊廂金管局總裁陳德霖快馬加鞭推出七大金融科技舉措，以助香港邁向智慧銀行（Smart Banking）新紀元；當中計畫引入虛擬銀行，讓銀行客戶體驗無實體分行的全數碼服務，以及推出「銀行易」，方便遙距開戶，並研究引入銀行戶口多級制，簡化低風險戶口的開戶程序。