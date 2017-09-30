台股盤前》美股2指數創新高 可望激勵台股短線止跌

昨（29日）美國NASDAQ指數與費半指數同創歷史新高，應可激勵台北股市短線上止跌築底。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-09-30 08:22

〔即時新聞／綜合報導〕昨（29日）美國NASDAQ指數與費半指數同創歷史新高，應可激勵台北股市短線上止跌築底。由於今（30日）台股將獨步全球開盤，緊接10月上旬就逢連續假期，預期台北股市在國慶假期結束之前不易有高成交量及大漲行情，加權指數較偏向整理格局；期貨方面，三大法人在台股期貨的多空未平倉量變化不大，外資多單小幅增加1459口，期貨交易人仍要注意外資多空動向及全球股市的變化。

加權股價指數昨日在美股三大指數收紅的激勵下開高，但中場一度下挫達23點，所幸隨即在10點半後逐漸走穩，終場上漲33.49點，可是集中市場成交量卻萎縮至994.47億元。盤後公布三大法人在現貨市場買賣超如下：外資及中資買超44.96億元，投信賣超6.08億元，自營商賣超2.86億元。

今日觀察重點：

台股指數是否能守穩在季線之上，回檔是否量縮或反彈成交量大於20日均量，短線盤面主流為3D感測、半導體、被動元件、網通、車用等，選股方向另可留意工業4.0、PCB、新閣揆概念股、中國內需股、集團股等。

蘋果iPhone新機上市，拉動製造業信心。台灣經濟研究院昨日發布8月製造業個別產業景氣信號，雖連續3個月出現代表景氣低迷的黃藍燈，但整體製造業景氣信號值，8月增加0.95分，拉高到11.49分，如果動能續揚，不排除年底前有機會看到代表景氣穩定的綠燈。iPhone X的出貨良率成台灣近期景氣復甦的重要關鍵。

英特爾第8代處理器登場，主機板業者將在下周陸續鋪貨，有望掀起一波換機潮，挹注第4季業績成長動能。另外，由於雲端運算、巨量資料分析（big data）、資訊雲端化、物聯網等，長期發展外界持續看好，也反映在產業營收上，若從多家台灣網通設備廠大廠，8月營收都有升溫的跡象。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供