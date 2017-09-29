台積電3奈米廠落腳台南 陳亭妃：賴揆贏得信賴

2017-09-29 22:58

〔記者邱灝唐／台南報導〕台積電3奈米製程新廠29日確定落腳台南科學園區，立委陳亭妃說，行政院長賴清德以「三實」解決了業界「五缺」困境，贏得廠商信賴，終於留下台灣最重要的產業，未來有機會入主市政，一定大力推動招商引資。

陳亭妃說，台南在南科建立的良好基礎上，未來在整體經濟產業布局及升級上，都出現絕佳的契機，包括對台積電3奈米廠的爭取、沙崙綠能及新創園區的規畫、乃至溪北經濟產業的振興，在在凸顯「招商引資」工作的優先性與重要性。如今3奈米場確定落腳台南，令人振奮，未來若有機會入主市政，一定做好包括在南科、沙崙等產業基地設一站式窗口，提供便捷有效能的服務。

陳亭妃說，台積電今天對於政府明確承諾解決包含土地、用水、供電、環保等相關議題，表示肯定與感謝。原本台積電一直重申，明年上半年才會公布新廠址，讓市場上一直擔心台積電會赴美設廠。但賴清德以「誠實面對問題、務實擬訂策略、踏實解決問題」的政策方向，解決「缺水、缺電、缺地、缺工、缺人才」的五缺問題，以「三實」解決「五缺」，實事求是，化解了業界的困境，終於留下這項台灣的重要科技產業。

陳亭妃高度肯定賴揆「三實」、「做實事」的執政基調，也從台積電29日提前公布3奈米製程留南科園區，獲業界良性且正面的回應，對大台南地方而言，是件值得大書特書的大事情，令人振奮。