電競筆電輕薄化成趨勢 拓墣：各廠推採MAX-Q架構新品

2017-09-29 22:40

〔記者陳柔蓁／台北報導〕因應行動化趨勢，電競筆電持續往輕薄設計發展，一台重量約在2公斤左右，研調機構拓墣的研究員蔡卓卲在今日舉行的「2018集邦拓墣大預測論壇」中分析，電競筆電大廠的產品除了爭規格、效能，機身更要輕薄、省能，預估2018年會持續推出圖形處理器（GPU）是MAX-Q規格設計的產品，但採MAX-Q的機種售價較高，因此仍待市場接受度提高。

繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）在今年5月底推出Max-Q架構，全新設計方法使機身更輕薄、運轉更安靜、速度更快，號稱此架構可「重新定義遊戲筆電的樣貌」。此架構美國太空總署（NASA）曾運用在載人火箭的設計，火箭穿越大氣層時遭遇最大氣動壓力的階段即以MAX-Q來規劃。運用在對畫面與運算效率要求極高的電競筆電上，能先進散熱解決方案與優化的電壓調節效率，優化低電壓時脈曲線，使其在降低電力時仍發揮遊戲極致效能。

NVIDIA指出，MAX-Q使高效能遊戲平台得以達到機身厚度僅18mm，讓電競筆電整機與蘋果筆電MacBook Air一樣輕薄，但遊戲效能更較現今機種提升70％。

國內華碩（2357）、微星（2377）、技嘉（2376）、宏碁（2353）等皆有採用此架構設計出電競筆電，一台重量在2公斤左右，厚度在2公分上下，售價約在6～10萬台幣之間。