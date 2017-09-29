響應新南向 高市官學界分赴菲打響第一砲

高雄市經發局率6家業者參加「2017菲律賓臺灣形象展」。（高雄市經發局提供）

2017-09-29 18:55

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府、中山大學響應「新南向政策」，今天分別前往菲律賓，參加「2017菲律賓臺灣形象展」、台灣教育中心和經貿產學資源中心聯合辦公室成立典禮，打響第一砲。

高雄市經發局長曾文生指出，菲律賓是中央政府推動新南向政策首波國家之一，近年經濟成長快速，希望透過參加「2017菲律賓臺灣形象展」來行銷高雄，打造高雄成為南向基地的國際門戶。

為期3天的「2017菲律賓臺灣形象展」今天登場，高雄市政府在現場設置高雄主題館，協助高雄醫材廠商拓展海外市場，成功促成高雄業者醫百科技，與菲律賓牙科經銷商DSC Inc.簽署合作意向書。

「高雄城市行銷館」的「醫材產業區」，以牙科診所概念，呈現高雄強項產業，由台灣植體科技、光宇醫療儀器、亞果生醫、科鼎國際、鴻君科技、醫百科技等6家業者，展出最新的高科技產品，吸引不少菲律賓廠商參觀。

此外，中山大學校長鄭英耀今天也前往菲律賓，參加該校在菲律賓成立台灣教育中心和經貿產學資源中心聯合辦公室的典禮。

鄭英耀表示，中山的校友在菲律賓有政治實質影響力，包括菲律賓內閣（行政院）副秘書長Gloria Mercado，國會幕僚長Krista Mercado，2人其實是母女，都是中山大學政治所校友。

包括台灣駐菲大使林松煥，各界台商會長、馬尼拉經濟文化辦事處長Banayo、當地大學校長都出席典禮，成功打贏國民外交。