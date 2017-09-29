台積電新廠到台南 立委趙天麟：肯定賴院長化解出走危機

2017-09-29 18:42

〔記者王榮祥／高雄報導〕台積電宣布三奈米製程將投資台南。立委趙天麟今表示恭喜台南，並肯定賴院長化解台積電出走危機，雖然未能投資高雄，仍確保最先進的人才、科技和投資計畫根留台灣。

趙天麟仍然主張，高雄要面對的是嚴峻的國際招商競爭，持續解決五缺（水、電、工、人才、土地）、全面檢討法規，整合南台灣產業佈局，才有條件進入「國際賽」。

他具體指出，應成立直屬於市長的招商辦公室、高雄銀行轉型成為招商銀行、打造高雄港成為亞太地區最友善的港口，而下一任高雄市長，更必須是全力「招商引資」的高雄CEO！