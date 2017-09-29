台南維冠大樓重建 南市府與台銀簽署合作意向書

台南市代理市長李孟諺（右2）、台灣銀行董事長呂桔誠（左2）、維冠大樓更新會理事長楊寧廷（右1）及大智市場更新會理事長李銘塗（左1）共同簽署重建都更案合作意向書。（台銀提供）

2017-09-29 19:19

〔記者盧冠誠／台北報導〕台南市代理市長李孟諺、台灣銀行董事長呂桔誠、維冠大樓更新會理事長楊寧廷及大智市場更新會理事長李銘塗今天共同簽署「臺南0206震災維冠大樓與大智市場重建都更案合作意向書」，期使維冠大樓與大智市場都市更新重建計畫順利完成，讓受震災影響居民能早日重返家園。

去年2月6日大地震，造成台南市維冠大樓及大智市場嚴重毀損倒塌，震撼國際社會矚目。

今為加速推動重建都更案的進行，除台南市政府迅行劃定維冠大樓及大智市場為都市更新單元外，並由願意留下的地主自行組成更新會，積極著手進行重建計畫。

歷經1年多的努力，重建都更案終將於今年12月開工，預計2020年6月前取得使用執照後入住，由於台南市政府與台銀的積極協助，居民重返家園的夢想終於露出曙光。

值得一提的是，台銀為表達對0206震災重建都更戶的關懷與支持，有關重建都更案的銀行信託手續費，僅象徵性各收取1元，以實際行動幫助居民早日重返家園圓夢，實踐企業社會責任。