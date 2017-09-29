搶免簽商機 貿協率六都突破菲律賓

2017-09-29 18:38

〔記者黃佩君／馬尼拉報導〕台對菲律賓新南向近來頗有成果，外貿協會今起也在菲律賓首都馬尼拉舉行一連3天的「台灣形象展」，打破以往推廣產品模式，改為以文化、地方風情樹立台灣整體形象。本次更帶領六都一起新南向，包括台中、高雄、台北等都市皆成立展區，也以VR體感遊戲、電動三輪車等科技潮流物品，向愛新奇、年輕的菲人樹立台灣時尚形象，最大化對菲免簽商機。

貿協在菲舉行的台灣形象展今正式開幕，將一連在馬尼拉展出3天。取代過去布展注重產品拓銷層面，形象展改以多元綜合面向展現台灣風情；本次展覽共有170家台灣廠商參展，更首次加入六都、各部會，主題包括綠能、農漁科技、電商、台灣精品、醫療、教育等。

黃志芳說，本次規模比在越南及印尼的前2場都來得大，而有地方政府加入，更可推廣對菲免簽的商機，藉展覽吸引更多菲人來台觀光，預計3天展期至少將吸引5萬人次。

他也指出，本次六都地方政府帶來各自的特色產業，以及在觀光方面的特色，配合政府宣布對菲免簽，希望吸引更多觀光客到台灣參觀。此外本次包括教育、科技等部會也加入展覽，有21間大學赴菲招生，希望菲律賓學生進一步到台灣深造。

黃志芳也說，昨已拜訪菲律賓電動車協會，對綠能與電動車產業發展進行深入洽談，回國後貿協會近一步組成電動車聯盟，跟菲律賓相關協會對接。

而本次除舉辦形象展，貿協也率團拜訪大型華商企業。黃志芳說，他昨天已與跟菲律賓的華商青年第二代進行交流，討論台商如何透過菲律賓大型華商企業及平台通路，拓展其廣大國內市場，這也是台灣新南向非常重要的產業策略。

黃志芳也說，菲華商第一代、第二代已與台灣企業有往來，對台灣一點都不陌生，但華商第二代想法更為活潑，興趣也比較廣泛，對新的時代趨勢也敢於嘗試，將來也有機會可媒合國內企業及二代企業家，與菲華商二代進行交流。

菲律賓華商多擁有相當大型的綜合性企業集團，如生力（San Miguel）結合房地產、金融、基礎建設等，此外包括經營超大型購物中心及零售業的SM集團、ROBINSON百貨等。

而對外界擔心中國一帶一路進軍菲律賓，恐與台競爭。黃志芳強調「不認為有什麼阻礙」，中國投入的是大型基建，台灣強調的則是國家的軟實力，包括綠能、人才、醫療服務等「軟實力」項目，且台灣旺盛的中小企業是中國所沒有的。他也說，東南亞國家現階段發展當然需要大型基礎建設，但經濟要繼續發展，絕對需要如台灣一般富有優質技術跟旺盛創意的中小企業，才能支持。