台積電、傳產撐盤漲33.94點 台股重回10300點之上

傳產、金融、半導體與網通類股上揚的帶動下，尤其台積電（2330）持穩帶頭漲，台股11點過後，加權指數一路守穩10300點之上、一度攀達10338.95點，最後以10329.94點、上漲33.94點作收，成交量為992.5億元。（圖擷取自奇摩股市）

2017-09-29 14:14

〔記者洪友芳／新竹報導〕美股持續收紅，台股今也以上漲23.24點開出，盤中雖翻黑，但在傳產、金融、半導體與網通類股上揚的帶動下，尤其台積電（2330）持穩帶頭漲，台股11點過後，加權指數一路守穩10300點之上、一度攀達10338.95點，最後以10329.94點、上漲33.94點作收，成交量為992.5億元。

台股受蘋概股由紅翻黑與外資賣超、加上摩台指結算影響，昨終場下跌，並失守10300點大關：今因美股收紅，台股也跟著開高，以10319.69點、上漲23.24點，但市場保守觀望心態濃，11點前指數多次翻黑震盪，11點過後，買氣持穩，維持上漲到終場；櫃買則一路黯淡。

外資賣超衝擊台積電本週股價下跌幅度大，但今開高走高，盤中一度衝達217.5元，最後以216.5元、上漲2.5元，帶動日月光、旺宏、華邦電與IC設計多檔個股上漲，半導體類股漲幅達0.7%。

玻陶、食品、營建、百貨類股漲幅皆超過1%，金融也維持上漲；通信網路表現也相對耀眼，外資拉抬不斷的智邦 （2345） 今天盤中一度破100元大關，最高達101.5元，創15年以來新高，最後拉回收97.5元。

法人指出，近期外資持續賣超，台股呈現高檔震盪整理格局，下週逢中秋連續假期將到，建議可選擇績優股、漲價等抗跌性高的具個股佈局。