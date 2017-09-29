分期繳信用卡費 還可兼顧現金回饋

有的信用卡即使分期，仍享現金回饋，消費者可多加比較。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-29 13:21

〔記者王孟倫／台北報導〕近期各手機大廠牌紛紛推出新機種，百貨週年慶也如火如荼開打；專家表示，消費者可運用分期繳卡費，減輕負擔壓力，其中，有的信用卡即使分期，仍享現金回饋，像是聯邦銀、台新銀等，卡友可多比較瞭解。

無論在線上購物平台、量販店、百貨公司、3C通路、旅行社等處消費，幾乎都有提供刷卡分期方案，因此，即使手上沒有一張以分期0利率為訴求的信用卡，生活中大大小小花費也可以分期付款。

持卡人選擇分期付款前，該注意什麼呢？金融比價網Money101建議消費者，應確認「分期付款」與「卡片回饋」是否能兼得；因爲許多銀行信用卡，如分期繳付，就取消現金回饋或其它優惠。

想要分期與回饋都兼得，根據Money101查訊，像是聯邦銀偶數日2%現金回饋活動，即使分期後也可拿到刷卡金，回饋的方式是以該筆分期交易的總額一次性計算，每月回饋上限1萬元；同樣以買一支iPhone 8 Plus 256G為例，即使分12期付款，仍可一次獲得690元刷卡金回饋。

台新@GoGo卡則是不分日子，只要綁定數位帳戶扣繳卡費，分期後仍享1.5%現金回饋，依每月分期金額按月回饋。國泰、富邦、玉山、華南、元大等銀行，只要為一般消費，即使分期後仍享卡片原回饋。