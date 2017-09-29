建案工程延宕導致明年交屋爆量 明年恐現讓利廝殺潮

2017-09-29 13:16

〔記者徐義平／台北報導〕即便全國房屋買賣移轉棟數回溫，甚至核發建照的總樓地板面積較去年同期成長1成，看似走出去年谷底，不過，戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達仍表示，目前房市最大的隱憂其實還沒解決，也就是新成屋的餘屋問題，未來一年內將有累積2年份的新屋釋出，可預見建商為求去化餘屋將會出現讓利廝殺的場面。

根據戴德梁行統計，今年1~8月全國買賣移轉棟數達17.5萬棟，相較去年成長超過13%，若依照過去經驗，第4季因有大量交屋潮，移轉棟數普遍高於前3季5~6%推估，今年全年全國買賣移轉棟數可望落在27~28萬棟，此外，1~7月核發建照的總樓地板面積相較去年同期成長約1成，2項數據顯示建商似乎已經重新找回房市投資信心。

但其實更大的隱憂還未浮現，1~7月核發使照總樓地板面積相較去年同期縮減近2成，約18%，其背後意義代表興建中的建案都特意放慢腳步，出現進度延宕的嚴重情形。

楊長達指出，2012~2014年核發住宅建照總樓地板面積合計高達約6700萬平方公尺（約2026.75萬坪），若以興建時間3年推估，預計完工程間落在2015~2017年，但這3年的核發住宅使照總樓地板面積僅約5200萬平方公尺（約1573萬坪），兩者存在1500萬平方公尺（約453.75萬坪）的落差，換句話說，這些進度延宕的建案若同步在明年完工，恐會讓明年一整年擁有2年份的新成屋供給量，可預期建商為去化餘屋，恐會上演讓利廝殺的戲碼。