區間走揚 新台幣中午暫收30.364元

2017-09-29 12:07

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率連日跌勢暫歇，並自逾2個月低點小幅反彈，中午暫以30.364元兌1美元作收，升值4.1分，台北外匯經紀公司成交量為4.54億美元。

外匯交易員表示，雖然外商銀行仍偏向回補美元，但與前幾個交易日相比，力道已經小很多，且在出口商月底、季底作帳拋匯旺季帶動下，潛在美元供給湧現，新台幣呈現區間走揚格局。

外匯交易員指出，相較先前盤中震盪較顯著，新台幣上午交易區間主要落在30.36元至30.4元，波動範圍縮小到4分左右，銀行間交投也轉趨觀望。