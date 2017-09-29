台菲投保協定往前跨進 可望年底重新簽署

2017-09-29 11:13

〔記者黃佩君／馬尼拉報導〕繼昨行政院核定對菲律賓免簽後，台菲合作再傳進展，外貿協會目前正在菲律賓馬尼拉舉辦「台灣形象展」，經濟部次長楊偉甫表示，台菲投保協定更新目前已近尾聲，目前雙方仍在進行國內程序，希望年底可以收成，予在菲投資台商更好保障。因台菲部長級會議將於11月左右在菲進行，外界預期屆時將能簽署協定。

台對菲新南向近期展現大動作，除昨宣布對菲免簽外，外貿協會也在菲舉辦「台灣形象展」，對菲民眾宣傳台產品、文化及技術；工業總會、經濟部昨並舉辦台菲產業鏈結高峰論壇，雙方簽署產業合作備忘錄。

而今又傳出新進展，楊偉甫表示，台菲投保協定更新目前已近尾聲。楊偉甫表示，本次訪菲在投保協定上，得到非常正面的回應，目前一步一腳印的推動中，本次也見到菲律賓貿工部的兩位次長，「具體內容要等公布的時候才能揭曉，但基本上很明顯是往前跨進的。」

楊偉甫也說，由於年底之前尚有部長級對話，正式簽署需要兩邊都完成程序，「希望越順利越快越好」。由於台菲部長級經濟合作會議約於11月在菲舉行，外界預期可在會中完成簽署。

他也強調，過去投保協定的年代已經太久了，部分台商認為舊的版本沒有太多保障，可能不會加碼投資，因此本次討論時提到部分個案，強調投保協定對台商及兩國的雙邊貿易來講非常重要，菲方也表示完全了解，因此「總算有往前推進一大步的結果」。

台菲投保協定上月即傳出有望重簽，而經濟部與工總舉辦的台菲產業論壇，曾一度被認為是具體簽署時機，但後又傳出菲方希望能有「部長級」簽署陣容，因此延到年底。

政委鄧振中日前也表示，台灣與新南向6國家重簽投保協定，我與菲律賓「進度確實是東南亞各國中最快」，但由於台方在菲投資多，談判時希望加入一些新型態項目，如投資人權力平等、規則透明、爭端處理時限等，因此雙方仍在進行協商。