製造業景氣仍低迷！連三個月黃藍燈

台灣經濟研究院今發佈8月製造業景氣燈號，整體製造業分數較7月上升0.95分，但景氣燈號仍維持在低迷黃藍燈。（路透資料照）

2017-09-29 10:42

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣經濟研究院今日發佈8月製造業景氣燈號，儘管全球景氣復甦態勢明顯，電子業進入傳統旺季帶動相關數據表現，加上原油價格上漲，帶動塑化產品等出口價格，整體製造業分數較7月上升0.95分，但景氣燈號仍維持在低迷黃藍燈，此為連續三個月黃藍燈。

從細部產業來看，台經院表示，電子零組件產業方面，面臨電子終端產品備貨旺季，品牌旗艦新機陸續發表與出貨，拉抬相關供應鏈廠商營收，影響需求面與經營環境面指標表現，惟受到比較基期偏高影響，因此本月電子零組件產業景氣燈號續維持低迷的黃藍燈，然就信號分數而言，已較上月增加不少。

在金屬基本業方面，受惠於國際煉鋼原料及中國鋼材報價表現轉強，有助於國內鋼價調漲，加上國內外用鋼回補需求加溫，拉抬本產業需求面與售價面指標表現，8月金屬基本業景氣燈號由衰退的藍燈轉為持平的綠燈。

台經院指出，儘管本月製造業景氣燈號仍維持在黃藍燈，然從信號分數來看，已較上月增加。

展望未來，隨著國際品牌旗艦手機、穿戴裝置、筆電等新品陸續推出，帶動相關供應鏈廠商訂單持續擴增，加以原物料價格持續上揚，且中國大陸與歐美採購旺季即將來臨，皆有利挹注國內出口動能，可望持續帶動第四季製造業景氣表現。