9/29重要財經新聞一覽

2017-09-29 09:47

自由時報財經︰勞工去年總報酬68.1萬 僅增0.8％

行政院主計總處昨公布「受僱員工動向調查」，去年受僱員工每人總報酬（含薪資報酬及非薪資報酬）六十八．一萬元，為歷年最高，但僅增五五一○元或○．八％，且非薪資報酬占比提高至十四％，為歷年新高。此外，受到人口老化影響，去年受僱員工平均退休年齡延至五十八．六歲，續創史上新高。

相關新聞請見：

蘋果日報財經︰蘋果點頭 東芝與貝恩陣營簽約

糾纏9個月的日本東芝記憶晶片事業出售案終於底定，東芝與美國私募基金貝恩資本（Bain Capital）為首的美日韓聯盟陣營簽約，確定以2兆日圓（約5438億元台幣）出售晶片事業，美國蘋果和南韓海力士都在這組人馬內，東芝希望在2018年3月底前完成交易。

工商時報財經︰電動車概念股法人按讚

行政院昨（28）日拍板，延長電動車免徵牌照稅至2021年底，預估帶動相關產值達949億元。法人指出，電動車是全球趨勢，搭配自駕與物聯網，至2023年全球產值估達13.5兆元，台廠相關概念股商機爆香。

經濟日報財經︰外資賣股匯出 台幣爆量貶

外資連八日賣超台股，並大舉匯出，加上美國總統川普稅改出爐，推升國際美元，新台幣兌美元匯率昨（28）日終場大貶1.02角，收30.405元，創逾兩個月新低，總成交量擴大至16.43億美元。

星島日報財經︰「上車靠父幹」成風 金管憂家庭風險增

「上車靠父幹」已成為香港年輕人置業的大趨勢，連金管局都在季報上表示關注。當局發表《貨幣與金融穩定情況半年度報告》指，雖未能取得相關的物業成交數據，但考慮到樓價高企，以及無按揭的自住居所住戶所佔比例較高，可見由父母提供財務支持的方法或已變得更加普遍。而年輕置業人士的置業所需資金，部分是來自於父母的物業進行再按揭或加按的資金。從家庭層面看，會令其抵禦收入衝擊的能力轉弱。又指短期樓市仍有支持，長遠樓市仍受外圍風險及樓宇供應增加所影響。