睽違15年 智邦盤中重返百元俱樂部

2017-09-29 09:40

〔記者王憶紅／台北報導〕受惠資料中心的強勁需求帶動，智邦（2345）今日開高震盪走高，盤中攻上100元，創2002年4月以來新高。

根據日前亞系外資研究報告指出，100G交換器需求快速成長，且中國2018年將擴大超大型資料中心建置，並由40G升級至100G，調高智邦今年獲利1%，明年獲利調高2%，並將目標價由95元調高至115元。

亞系外資指出，全球主要網路服務商因應AI、自動駕駛、物聯網的需求提升，將持續建設資料中心，預估資料中心擴充及資料傳輸速度升級趨勢可望延伸至2020年。