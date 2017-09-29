台股盤前》上檔賣壓沉重 留意外資是否持續賣股變現

2017-09-29 08:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國共和黨在週三公布稅改計畫後，美股週四收高，道瓊、S&P500與NASDAQ呈現小漲，SOX則是上漲0.75%。台股昨（28）日開盤呼應美股漲勢開高，但因上檔賣壓仍然沉重，盤中多維持在平盤以下震盪，後續須留意外資是否持續賣股變現且匯出資金。

台指期昨日收在10299點，由前日的逆價差3.68點轉為正價差2.55點，外資留倉淨部位已連續兩天降低，昨日縮減4277口多單部位，淨多單口數降為44172口、投信回補空單2064口，淨空單口數為38403口、自營商空單增加125口，淨空單口數為7567口。

今日觀察重點：

在電子股部份，權值電子股持續整理中，盤面仍是個別族群或個股表現，短線聚焦於IC設計、記憶體、網通、PA、LED、連接線器、被動元件、設備。

在金融股部份，週四佔大盤成交比重僅有4.05%，金融類股指數失守60日均線後持續呈現弱勢整理格局，類股中亦沒有強勢股竄出，預料近期恐將仍是整理格局，操作空間不大，宜觀望。

至於非金電，佔權值個股普遍進入整理，亦是呈現個別族群表現，汽車相關（電動車）、成衣、越南概念、機電較值得留意，汽車相關週四呈現整理，惟中期偏多走勢不變，尤其電動車相關個股，操作上仍然值得留意。

此外，行政院拍板將延長電動車免徵牌照稅至2021年，預估將帶動相關產值949億元，電動車相關電池、電機電控以及相關零組件股近期股價已經相對強勢，在政策面的加持下，預料持續將是盤面的焦點。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供