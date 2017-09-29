美上修第2季經濟成長 初申失業救濟增

美國上修第二季經濟成長率，但在接連的颶風影響下，初次申請失業救濟人數增加，第三季的成長動力也會受到影響。（美聯社）

2017-09-29 00:00

〔中央社〕美國第2季經濟成長較前估加速，創2年多來最快速度，但颶風哈維和艾瑪接連來襲，一度影響經濟活動，第3季成長恐減速。另外，勞工部也公布初次申請失業救濟人數增加。

路透社報導，商務部今天公布，美國4至6月第2季國內生產毛額（GDP）季增年率3.1%，這是商務部公布的第3次預估值，自上月公布的3.0%向上修正，反映庫存投資腳步略為加速。

美國繼首季經濟成長1.2%後，上季經濟成長為2015年以來最快速度。經濟學家原估第2季成長不會修正，維持在3.0%。

侵襲德州的颶風哈維（Harvey）被認為導致8月零售銷售、工業生產、營建和房屋銷售等數據下滑的主要原因。9月數據在本月初颶風艾瑪（Irma）重創佛羅里達州後，恐出現進一步疲軟。

法新社報導，今天公布的最新官方數據顯示，美國9月下旬初次申請失業救濟人數攀升，主要因哈維和艾瑪來襲後，續對德州和佛羅里達州的經濟中心造成衝擊。

儘管初申失業救濟人數攀升，但連續低檔的紀錄仍未打破，顯示在創造就業強勁和低失業率下，勞動市場具韌性。

根據勞工部，美國在9月23日止當週，初申失業救濟人數增加1萬2000人，來到經季節因素調整後的27萬2000人，較市場分析師預期減少3000人。

波動較小的4周移動平均增加9000人，至27萬7750人，創19個月來最高。

官員表示，那是由於德州、佛羅里達州、喬治亞州、波多黎各和美屬維京群島持續受到8月下旬起2週內接連來襲颶風的影響。