土銀表揚世大運台灣英雄 中秋送溫馨

土地銀行董事長凌忠嫄（左五）與世大運優秀選手及教練合影。（記者盧冠誠攝）

2017-09-28 17:55

〔記者盧冠誠／台北報導〕財政部100％持股的土地銀行，長期支持體育活動，旗下選手也在今年台北世大運寫下佳績，土銀董事長凌忠嫄與有榮焉，她說，土銀每年提供全部選手超過3000萬元訓練經費，若有好的表現，還會額外頒發獎金鼓勵！

2017年台北世大運上月底圓滿落幕，土銀長期培育的選手王齊麟、李佳馨、許仁豪及張凱貞，分別在羽、網球項目榮獲3金1銅好成績，其中，羽球男女混合雙打項目，更為我國奪下了參賽至今的第一面金牌。

土銀今天特別表揚這些優秀選手，每人各發10萬元以上的獎金。許仁豪也滿懷感謝地說，從國中到土銀已經12年了，感謝土銀栽培，未來希望能夠繼續留在土銀，培育更多年輕選手，讓世界看到台灣！

此外，正值中秋佳節前夕，土銀響應支持弱勢團體，特別向新北市愛盲庇護工場訂購月餅禮盒，也採購國產時令的柚子、水果，贈送長期參與土銀羽、網球營的4所各地區家扶中心，希望他們共度一個有愛的溫馨中秋。

土銀表示，贊助羽、網球運動邁入40年，未來仍會深耕推展，扶植更多球員為國爭光，為台灣體壇盡一份心力，並持續用行動關懷兒少社福團體，期望能影響更多人散播愛心參與公益。