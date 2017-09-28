昨當沖交易創高台股呈現短打？今收黑下挫30點

蘋概股今失色，拖累台股開高走低，終場下挫30點。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-28 14:20

〔記者羅倩宜／台北報導〕蘋概股今失色，拖累台股開高走低，終場下挫30點。昨（27日）當沖交易占比達28%，市場擔憂投資人採短打居多。今日台股下挫另一原因是適逢摩台指每月倒數第二交易日結算，此結算日外資過去傾向站在賣方。分析師認為，今日台股開高走低但量縮，似乎反映賣方惜售，在近期大盤跌多於漲之下，是否醞釀中秋節後反轉向上，值得觀察。

台股今下挫30.23點，來到10296點，成交量1055.96億，交易量創近28個交易日最低。股王大立光（3008）、台積電（2330）、鴻海（2317）早盤開高，但盤中熄火翻黑，帶動大盤也跟著挫低。

今日強勢類股為太陽能，包括新日光（3576）、綠能（3519）、達能（3666）等漲幅在2-5%，主要受到美國201條款可能重課太陽能產品稅，趕在實施前拉貨的短期利多所帶動。記憶體族群也走揚，南亞科（2408）、華邦電（2344）均上漲做收。

分析師表示，未來影響盤勢的因素，國內短期有iPhone 8拉貨雜音，包括音訊故障及iPhone X的3D感測良率疑慮，使得蘋概股蒙上陰影；長期有賴神拼經濟實績及一例一休修法。國際間則有德國大選底定，但接下來日本大選將在十月展開的不確定性；另美國川普的稅改案通過，以及聯準會升息預期及縮表規劃，都將牽動台股走勢。