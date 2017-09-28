面板價跌、旺季拉貨 群創擠下LGD奪回冠軍

2017-09-28 14:22

〔記者陳梅英／台北報導〕根據TrendForce光電研究（WitsView）最新報告，8月電視面板出貨總量為2,302萬片，月增8.2%，年減2.5%，創下今年單月出貨新高，其中，群創相隔兩年後，再次擠下韓廠樂金顯示器（LGD）重回出貨冠軍寶座。

WitsView研究經理胡家榕指出，8月電視面板出貨成長，主要是電視面板價格連續兩個月大幅度調降，加上接下來開始進入一連串歐美以及中國節慶促銷的備貨高峰期所致；隨著中國國慶和雙11促銷活動的腳步越來越近，加上今年中國618和818促銷檔期線上銷售表現不俗增添品牌的信心，第三季中旬後品牌的拉貨力道明顯回溫。

此外，今年中國品牌積極布局海外市場，尺寸聚焦在中小尺寸上，有利於穩住9月電視面板出貨量，預估將維持和8月一樣的水平。

在個別面板廠出貨上，群創8月電視面板出貨394.2萬片，月成長高達28.9%。受到東南亞和新興市場CRT電視換機效應帶動，23.6吋和32吋合併出貨月成長28.6%。另外，在7月基期較低以及8月面板價格讓利下，50吋的出貨激增116.8%，出貨量重新回到80萬片的水準，達86.7萬片，刷新群創50吋的單月出貨紀錄。

LGD則是6大面板廠中唯一衰退的，8月電視面板出貨達379.5萬片，月減3.6%。主要原因是LGD的客戶組成裡，中國品牌及模組廠的比重超過5成，但在面板價格仍持續看跌的情況下，中國品牌普遍出現延遲節慶備貨的狀況，導致LGD 8月出貨表現不如預期。

京東方（BOE）延續上個月的出貨氣勢，除了主力尺寸32吋需求持續成長5.3%外，近期白牌增強49吋的促銷力道，有助於BOE 8月出貨成長16.8%，整體而言BOE 8月電視面板出貨量達377.4萬片，月成長1.9%。

三星顯示器（SDC）在沒有新產能挹注的情況下，透過產線改造將單一尺寸集中生產減少換線損失，以產能極大化的方式來提高整體出貨量，8月電視面板出貨量明顯提升至353.6萬片，月成長8.1%，投資效益開始回收。

華星光電（CSOT）8月電視面板出貨達340.4萬片，月成長7.9%，主要受惠於集團品牌TCL欲擴大北美市場份額，積極提高對CSOT的面板採購量。此外，今年中國內銷需求飽和，品牌紛紛轉往布局海外市場，使得CSOT 32吋和49吋月出貨分別成長21.4%和16.7%。

友達一向聚焦在大尺寸和利基型產品，近期受到品牌對中小尺寸的需求提升，32吋和39吋月出貨分別成長9.1%和5.4%。友達透過產線靈活轉換讓有限的產能發揮最大功效，同時有助於提升8月電視面板出貨量達240.2萬片，月成長4.3%。