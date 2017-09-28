瞄準印度商機 宏正ATEN在印設立辦事處

2017-09-28 12:47

〔記者王憶紅／台北報導〕宏正ATEN（ 6277）瞄準印度高潛力市場，在印度的邦加羅爾（Bangalore）正式成立辦事處，宏正自動科技董事長陳尚仲表示，ATEN進入印度市場將近20年，透過代理商與經銷商深耕當地市場，產品廣布各產業，而印度為亞太區最具發展潛力的市場之一，去年ATEN印度市場年成長率超過35%，高階KVM產品線去年的年成長率更高達64%，足見當地成長動能十足。

陳尚仲表示，在印度設立辦事處除了貫徹ATEN全球布局，在地服務的精神，提供更即時與在地的服務之外，也將透過ATEN的AV與IT融合解決方案，協助印度加速打造智慧城市。

ATEN早於1997年即進入印度市場，並與當地夥伴CUBIX Microsystems成功打下印度市場基礎，服務專案涵蓋各大知名企業與政府單位，亦完成各項智慧城市基礎設施專案，例如控制室、數位看板、協作型會議室與教室等。CUBIX也將在年底於印度浦那（Pune）打造ATEN專屬Training Center，幫助客戶可系統性了解ATEN解決方案。

宏正總部設於台灣，同時在中國、日本、韓國、比利時、美國、英國、俄羅斯、澳洲、土耳其與印度設有子公司與辦事處。