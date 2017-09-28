遭指違法搶世貿標案 貿協：誤解促參法

媒體報導外貿協會違法搶標世貿一館等標案，並指經濟部「踐踏促參法」，外貿協會表示外界對其資金及解讀說法有誤，誤解促參法。（資料照）

2017-09-28 12:19

〔記者黃佩君／馬尼拉報導〕媒體報導外貿協會違法搶標世貿一館等標案，並指經濟部「踐踏促參法」，外貿協會表示外界對其資金及解讀說法有誤，誤解促參法。報導指貿協違反促參法第4條政府或公營事業出資或捐助不得超過資本總額或財產總額20%，更指政府機構佔貿協的資金來源達52%；但貿協表示，依促參法政府直接捐助金額，不到貿協財產總額的1%，均為合法取得營運權。

「蘋果日報」報導指貿協違法搶標世貿一館、南港展覽館，並指其違反促參法。促參法第4條規定，「民間機構有政府、公營事業出資或捐助者，其出資或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額百分之20%。」

報導也依不具名會計師指出，「一般財團法人性質認定，係依原始捐助金額，政府當初捐助貿協50%，捐助比重就永遠是50%」，指政府機構站貿協資金來源達52%。

外貿協會指出，該說法對財團法人及促參法有所誤解。外貿協會法人登記之財產總額為52億元，目前政府直接捐助金額不及1%，並無違反促參法第4條第2項之虞。

貿協也指出，自2008年起營運南港展覽館（非設定地上權）、2016年營運兩大樓以來，均依據促參法所制定之招標程序，合法取得營運權，皆經招標機關召集法律財務專業人士所進行，也諮詢過理律等事務所，過程合法公開透明。

且報導對貿協資金的解讀和說法也有誤，因貿協主要資金來源是依據貿易法第21條所設立的貿易推廣基金，並由貿易局透過合法標案程序委託貿協辦理，並無不法。