北市預售案堅持賣高價 與新成屋價格落差近2成

根據《住展》雜誌調查，第二季北市預售屋平均成交單價每坪約94萬元，但同時期新成屋每坪均價約79.2萬元，兩者每坪價格落差達14.8萬元，將近2成，創下調查以來落差最大的紀錄。（記者徐義平攝）

2017-09-28 11:52

〔記者徐義平／台北報導〕北市預售、新成屋房價分歧，根據《住展》雜誌調查，第二季北市預售屋平均成交單價每坪約94萬元，但同時期新成屋每坪均價約79.2萬元，兩者每坪價格落差達14.8萬元，將近2成，創下調查以來落差最大的紀錄，即便到了7、8月、兩者價格落差並未明顯縮短。房產業者分析，主要是多數建商仍希望在預售時期撐高單價，倘若賣不動，等到成屋階段再來讓利賣也不遲。

《住展》雜誌企研室經理何世昌分析，雖然北市房價率先在2014年下半年走弱，隨後掀起一波讓利潮，不少建案以讓利方式來吸引買氣回頭，但其實讓利的狀況並不均衡，新成屋建案價格持續祭出優惠，但預售屋跌幅相對有限，導致二者價差越來越大。

統計近三年預售、新成屋建案單價落差的資訊，發現兩者價格落差最小的時間點落在2014年第一季，也就是前波房市高點，兩者每坪僅有約2.7萬元的落差。但隨著預售案價格持續拉高，但新成屋案成交價卻已見疲態，2014年第四季，兩者每坪落差則拉大至11.6萬元。

前波房市高點 預售與新成屋價格落差最小

何世昌指出，預售案、新成屋案價格落差如此之大的關鍵，高度反映建商希望「預售時期撐高價、成屋階段讓利賣」的心態與策略；即便買氣還未大幅復甦、房市前景尚未明朗，但目前北市大多數預售案要賣「未來價」，預售時先堅守價格，等到成屋時若餘屋太多再來降價賣。

若進一步分析，其實蛋黃區包括信義、大安、松山、中正等區，預售屋比新成屋貴的現象便愈顯著，反觀蛋白區包括文山、北投、萬華等區，則預售屋、新成屋二者價差便愈小。

何世昌表示，預售屋與新成屋價差放大的現象，預估會持續到今年底、甚至到明年初。預期明年如「ONE PARK TAIPEI信義聯勤」、「冠德信義」、「陶朱隱園」等高價位的成屋豪宅建案釋出後，勢必拉高成屋的每坪均價，屆時預售、新成屋的單價落差才會明顯減少。