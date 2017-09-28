爽賺17年利益？貿協被質疑違法搶標經營世貿展覽館

由政府主導的貿協出馬搶標世貿和南港展覽館公共建設案，長期承攬兩大展覽經營權，靠兩項業務租金收益超過14億元。圖為世貿漫博展。（資料照，記者林正堃攝）

2017-09-28 11:11

〔即時新聞／綜合報導〕為促進民間參與政府公共建設，政府在2000年制定「促進民間參與公共建設法」（簡稱促參法），開放公司法人參與國家貿易、交通等公共設施，但傳出有政府所主導的外貿協會（貿協）出馬搶標公共建設，違法與民間爭利。

據《蘋果》報導，為了避免公共建設被政府單位搶標，以至於民間機構不敢來參與，促參法第4條規定，只要是民間機構想辦理促參案，如果遇到政府、公營事業出資或捐助者，其出資或捐助不得超過該民間機構資本總額或財產總額20%，但傳出相關制度上路17年來，由政府主導的貿協出馬搶標世貿和南港展覽館公共建設案，長期承攬兩大展覽經營權。

台北世貿中心展覽大樓暨國際會議中心土地與南港展覽館設定地上權，兩項業務租金收益超過14億元，並享有投資抵減、所得稅、契稅減免優惠；批評指出，表面上民間與政府雙贏，但從貿協發展歷史來看，經濟部無視促參法的規定，創造出鉅額的業績。

據了解，貿協1970年代成立初期籌到4000萬元本金，其中2000萬元來自政府挹注，長期以來經濟部對貿協的主導權就是超過5成以上，近年來政府各項委外營運項目也是透過貿協執行，與促參法相抵觸，但國貿局辯稱，貿協申報財產總值達52億元，政府捐贈金額只有2000萬元，佔其比重不到1%，故意迴避立法院過去曾有國貿局編列預算支應貿協營運、挪支貿易推廣基金給貿協使用的動作，企圖掩護違法的嫌疑。

有會計師痛批，一般財團法人性質認定，係依原始捐助金額，政府當初捐助貿協50%，捐助比重就永遠是50%，，更何況經濟部常次王美花兼任貿協副董，質疑「請問政府官員可以在民間機構兼職嗎？」