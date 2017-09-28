9/28重要財經新聞一覽

2017-09-28 09:59

自由時報財經︰考量國安 美封殺中資入股HERE

中資收購歐洲企業又踢到鐵板！以北京數位地圖供應商四維圖新科技（Navlnfo）為首的中國買家，已取消收購歐洲同業HERE Technologies股權的交易案，因為未能取得美國外商投資委員會（CFIUS）批准。這是CFIUS再度以國家安全為由，封殺中國企業的收購案。

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蘋果日報財經︰iPhone趕工 十一只放1天 祭3倍薪

蘋果iPhone 8銷售不如預期熱，市場利空傳言紛至，甚至指iPhone X缺料遭要求暫時停工，對此上游元件廠商否認，反而指上周接獲命令要加速趕工，10月預期iX交貨量就會超越i8，出現黃金交叉；十一長假更得「拼命做」，只放10月1日中國國慶日一天，其他9天不惜給員工3倍薪水仍要全面趕工。

工商時報財經︰高價零股 交易熱呼呼

台股史上最長萬點將進入第92天，也讓零股交易熱呼呼，9月還沒過完，零股成交值已衝上39億元，日均值更有2.17億元，均創下今年最好表現，主要更以大立光、鴻海、台積電等蘋概股、高價股等為熱門標的。

經濟日報財經︰川普稅改出爐 激勵美元指數大漲

川普政府27日公布醞釀多時的稅改計畫，將企業最高稅率由目前的35%降至20%，個人所得稅最高邊際稅率從39.6%降至35%，以鼓勵企業海外盈餘回流，並使美國企業能更公平與外國企業競爭。

星島日報財經︰眾安人人穩中一手 180萬入飛分三手

由「三馬」持股的本港首隻金融科技（Fintech）股眾安保險（6060），將於今日掛牌，公開發售獲12萬名投資者認購，錄得近400倍超購，人人有份穩中1手，以昨日暗盤價升近15%計算，不計手續費，每手100股賺890元。不過，以獲派3手來計算，需要斥資180萬元認購3萬股才能抽中，故借孖展所賺有限。