美光財報亮眼 DRAM族群股價漲

DRAM供不應求，帶動美光等族群營運表現佳。（記者洪友芳攝）

2017-09-28 09:34

〔記者洪友芳／新竹報導〕美國記憶體大廠美光財報報佳音，激勵DRAM族群南亞科（2408）、華邦電（2344）、記憶體模組廠威剛（3260）等，今天股價開盤上漲幅度均超過2%。

受惠DRAM及NAND Flash價量齊揚，美光2017年會計年度第4季的Non-GAAP財報表現亮眼，營收達61.38億美元、季增10％，年大增約91％；平均毛利率51％，稅後淨利達23.86億美元、季增26％，去年同期則虧損，單季每股稀釋盈餘2.02美元。

展望2018年會計年度第1季（2017年9月至11月），美光預估營收約介於61到65億美元之間，平均毛利率介於50%到54％，營業利益預估介於26.5到28.5億美元之間，每股稀釋盈餘預估介於2.09美元到2.23美元之間，優於市場預估。美光並預期到今年底前，DRAM及NAND Flash都將供不應求。

南亞科昨再度處分美光普通股200萬股，獲利3522萬美元，今以88.6元開盤，隨後雖震盪，但漲幅維持逾2%；華邦電、威剛、品安等相關個股，今股價上漲幅度也均超過2%。