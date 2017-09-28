天堂熱！ 辣椒續賣棒辣椒持股

2017-09-28 09:24

〔記者張慧雯／台北報導〕不管是棒辣椒（6468）的《天堂2》，或橘子（6180）年底即將推出的《天堂M》，「天堂」熱潮中獲利最大的首推辣椒（4946）；法人推估，今年初辣椒董事會通過出售1000張棒辣椒持股，目前僅賣不到一半，預計光是出售棒辣椒的業外收益，就可以讓今年每股稅後盈餘（EPS）衝到5.5-6元不等。

辣椒董事長鄧潤澤證實，辣椒原持有棒辣椒2700張，今年年初董事會決議處分1000張，截至7月初共出售400多張，9月初又賣了數十張，還有500多張尚未出售，未來將視棒辣椒股價高低處分，而就算全數處分1000張，辣椒仍持有1700張，持股約15％。

至於處分棒辣椒能夠挹注辣椒全年EPS多少？是否如法人推估高達5-6元？鄧潤澤則笑稱，「都還沒有賣完，無法推估」，但他也說，棒辣椒價格好才賣，價格不好就不賣，就算不賣股票，棒辣椒今年獲利也相當可觀，辣椒可以按持股比例認列獲利，進可攻（賣股）、退可守（認獲利）。

針對紅心辣椒代理日系動漫華麗戰鬥冒險《靈魂行者Online》昨（28）日上市，鄧潤澤也表示，同時在線目標為2萬人，希望能夠帶動第4季營收與獲利。法人則推估，以在線目標來算，約可創造出約2000萬營收不等。