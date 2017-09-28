台股盤前》美股帶動 台股電子股可望領軍續反彈

受美股帶動，台股可望續漲。（資料照，記者王孟倫攝）

2017-09-28 08:41

〔記者陳永吉／台北報導〕美股道瓊收盤上漲56點，結束連四天跌勢，那斯達克與費城半導體則分別上漲逾1%及2%，預期今日台股將由電子股領軍持續昨天反彈氣勢。

今日預期影響台股盤勢的包括有:

1.美科技股大漲，其中美光調高財測，收盤股價大漲超過8%，因此今天DRAM股走勢值得關注。

2.蘋果i8外傳銷售不如預期，不過國內供應鏈否認，10月開始加緊趕工出貨，昨天台股蘋概股在光學鏡頭廠領軍下反彈，今天開盤可望延續漲勢。

3.川普稅改啟動，共和黨通過將把美國企業稅率從35%降至20%，加上葉倫暗示美國年底將升息，激勵美元指數創1個月新高，美國銀行股高盛、美銀上漲2%，預期今天國內金融股也有機會跟漲。

4.摩台指今天結算，雖然外資昨天現貨賣超21億元為連7日賣超，同時減碼台指期多單，今天應該持續觀察外資動向，為影響盤勢主要因素。

5.集團及法人季底作帳近尾聲，昨天上櫃指數上漲1.44%，表現比集中市場強，今天中小型股在權值股資金回籠下，能否續漲需要觀察，留意作帳變結帳的壓力。

日盛投顧表示，今日可觀察台股指數是否能守穩在半年線之上，回檔是否量縮或反彈成交量大於20日均量，選股方向可留意3D感測、半導體、工業4.0、被動元件、PCB、網通、新閣揆概念股、車用、集團股等。