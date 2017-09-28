特斯拉拼年產百萬輛 謝金河：郭董是最重要拼圖！

特斯拉去年僅賣出幾萬輛車，要量產仍有難度。（路透）

2017-09-28 08:18

〔即時新聞／綜合報導〕台灣汽車零件產業是電動車大廠特斯拉（Tesla）重要合作夥伴，財信集團董事長謝金河認為，特斯拉量產能力仍有大問題，未來鴻海董事長郭台銘可能是「最重要一張拼圖！」並預測鴻海可能在美國建立全世界最大汽車代工生產基地。

謝金河在臉書發文認為，若特斯拉每年只賣幾萬輛車，那就如同打造藝術品一般，特斯拉永遠曲高和寡，最後的命運可能像高盛集團一直以來給特斯拉的唱衰一般。

他認為，假如售價3.5萬美元的Model3到2018年要售出50萬輛、2020年要到100萬輛，特斯拉執行長穆斯克（Elon Musk）不找台灣的供應鏈一定辦不到。他進一步強調，全球只有台灣人可以把任何很尊貴的東西，在短時間內把價格壓低，生產出物美價廉的好產品，像蘋果的iPhone，如果沒有台灣的供應鏈恐怕沒有今天。

謝金河預測，未來特斯拉的車子要年產100萬輛，恐怕非找郭台銘一起打拼不可，因為郭台銘是全球最卓越的代工製造業者，郭台銘才是特斯拉量產最重要拼圖。他還說郭台銘此次投資美國，表面上是設大尺寸面板廠，但直覺認為鴻海可能在美國建立全世界最大的汔車代工生產基地，也許過一段時間，謎底就會揭曉！