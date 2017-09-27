本月第2起 美再否決中資海外收購案

2017-09-27 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國四維圖新數字地圖公司在北京的總部於9月26日發布公告，由於未能在期限內取得相關海外機構的許可，內部決定放棄HERE股權收購案，而同時這也是美國政府在這個月第2次否決中資海外收購計畫。

綜合媒體報導，HERE早期是由諾基亞（Nokia）開發的歐洲電子地圖服務供應商，在2015年時就由德國汽車寶馬（BMW）、奧迪（Audi）與戴姆勒（Daimler）組成的財團收購。而在2017年1月13日時，四維圖新內部通過與騰訊和新加坡投資公司（GIC）聯合收購HERE的10%股權。

據悉，雖然此次交易僅收購佔HERE股權的十分之一，但因為HERE在美國也有營運業務進行，所以美國外來投資審查委員會（CFIUS）對此也有審查權。

CFIUS是根據反托拉斯法（antitrust，台灣稱做公平交易法）設立的機構，該機構負責判斷海外投資案是否會對國內市場造成壟斷。而此次CFIUS對HERE的股權收購審查，全程歷經2階段，花了將近5個月的時間，該交易因為未能在截止期限內通過，於是四維圖新在昨（26）日公告表示「擬與各方協商不再推進該交易」。

這項中資收購案因為美方受阻，也是這個月第2起被美國政府否決，在這個月14號美國總統川普就以國安為理由，禁止與中國政府關係密切的峽谷橋樑資本（Canyon Bridge Capital）收購美國萊特斯半導體公司（Lattice Semiconductor Co.）。