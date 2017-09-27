教員果然較保守？逾7成偏好「保守型」資產配置

2017-09-27 21:01

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣唯一以信託方式辦理的私校退撫儲金2013年起實施自主投資計畫，根據銀行業者統計，近7萬名參與自主投資的私校教職員中，竟有逾7成、超過5萬人選擇「保守型」資產配置，其中近5成教職員實際年齡低於50歲。

中國信託銀行自2010年起，擔任「私校退撫儲金」信託銀行，2013年3月推出私校自主投資計畫，提供全國私校教職員依個人需求自主規劃，自行選擇適合的資產運用組合。

中國信託銀行指出，自主投資計畫推出後，截至今年8月已有近7萬名私校教職員參與，該項投資組合分為「保守型」、「穩健型」及「積極型」3類，參與投資的教職員需填寫風險評估問卷，在確認個人投資屬性後，由系統為其進行投資。

根據統計發現，選擇「保守型」教職員人數竟超過5萬人，但經過分析後發現，其中逾9成是因為「未完成風險屬性評估」或「未完成投資選擇」，因此系統自動導入選擇了「保守型」，分析可能是因為教職員工作忙碌，無暇完成相關評估及選擇，該組合中近5成教職員實際年齡低於50歲。

考量到私校教師工作忙碌等實際運作需求，私校退撫儲金信託自主投資計畫，在「保守型」、「穩健型」及「積極型」3類投資屬性之餘，加入「人生週期投資組合」。

中信銀行指出，若教師選擇「人生周期投資組合」，系統將會根據私校教職員年齡，進行動態資產配置，隨著年齡增加，逐漸降低投資風險部位權重，希望能更有效符合忙碌的私校教職員實際理財規劃需求。