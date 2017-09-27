菲食品巨頭生力進軍電子業 要向台灣學經驗

2017-09-27 20:53

〔記者黃佩君／馬尼拉報導〕為菲律賓台灣形象展熱身，外貿協會董事長黃志芳今訪菲律賓食品巨頭生力集團，總裁蔡啟文稱讚台灣製造業非常傑出，並強調生力目前多角化經營，投資包括電力、機場、石化業等，但亟欲向電子業擴張，希望對台尋找合作夥伴。

生力（San Miguel）集團是菲律賓最大的食品包裝「一條龍」集團，也是東南亞最大食品集團，「生力啤酒」亞洲知名，集團營收更佔全菲GDP高達5%。

該集團近年多角化經營，進軍電力、基礎建設、煉油等產業，包括菲律賓最大電力公司SMC，以及高速公路，長灘島機場等項目，更規劃興建馬尼拉第二個國際機場。

黃志芳拜訪生力總裁蔡啟文（Ramon Ang），蔡表示對台企業已有相當良好印象，包括之前已與台塑在電力上有過合作，過去已合建18座電廠，未來尚有8座。但生力集團多角化經營的「新一頁」是希望能進軍電子業，目前正在找尋台灣合作夥伴。蔡啟文也說，日前已透過台塑，希望能聯繫一些有意願的台灣公司。

蔡也說，生力集團已有160年歷史，從最初階的啤酒製造起家，但非常贊同台灣製造業的素質與能力，希望能在電子業上有更多合作機會，吸取台灣的半導體經驗；此外對台灣的食品加工、威士忌、煉油、基礎建設、化工等產業，也都有合作興趣。

黃志芳說，貿協與台灣電子業有相當緊密關係，包括每年都舉辦世界第三大電腦展的Computex（台北國際電腦展），可為生力搭建合作夥伴橋樑。

他也說，以菲國目前經濟發展，電子業將來絕對是非常重要的產業，特別是消費性電子產品；因菲律賓過去製造業相對較弱，發展以服務業為主，菲國大型集團欲往電子業發展，貿協會作平台協助與台廠對接。

外貿協會將29日起於菲律賓馬尼拉舉行台灣形象展，此外，貿協今日也在馬尼拉市中心Manila Hotel舉辦「臺灣水產養殖業採購商談會」，邀請68家118位菲律賓進口商、大盤商及養殖業者與10家臺灣業者商談，促成155場一對一商談。