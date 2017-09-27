台灣五金展下月登場 林佳龍：預估250億元訂單

模特兒展示各式五金精品。（記者張菁雅攝）

2017-09-27 17:24

〔記者張菁雅／台中報導〕台中地區是台灣五金產業生產重鎮，台灣五金展為讓國內外買主就近參觀生產線，2013年開始移師台中舉行，今年10月11日至13日將在台中國際展覽館展出，台中市長林佳龍今天表示，將有70個國家前往觀展，預計可創造250億元訂單。

由台中市政府指導、台灣手工具工業同業公會主辦的台灣五金展，今天舉辦展前記者會。台灣手工具工業同業公會理事長游祥鎮表示，今年共有409家廠商參展，規劃工具暨配件、鎖類、緊固件暨扣件類、建材、園藝暨戶外休閒用品、汽車修護用品暨車用配件、五金機械暨廠房設備、安全防護等八大專區；並舉辦買主採購洽談會、產業論壇、手工具新品發表會及工廠參訪行程等，加強國際行銷產業經驗交流與開拓商機。

林佳龍則指出，台灣五金產業是全球手工具產品的生產製造大國，台中更是台灣五金產業的主要發源地，約有70％業者聚集在大台中地區，因此，會展已連續5年移師台中舉辦，且規模年年擴大，效益更逐年提升，今年共有70個國家到台中觀展，預期創造250億元訂單。

林佳龍也說，市府將興建總預算100億元的水湳國際會展中心，由市府出資58億元、中央補助42億元，分為東、西側展覽館，其中，西側展館將提供工具機使用，作為產業資訊與國際交流的重要推廣平台。