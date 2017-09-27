台幣兌美元變動小 彭博形容：世界最呆滯

2017-09-27 16:51

〔編譯盧永山／綜合報導〕今年第一季台幣兌美元升幅創近10年來最大，但從3月底以來，台幣兌美元的波動程度為16個主要貨幣最小，在30.7至29.9元之間變動，交易區間為第一季的三分之一，彭博用「世界最呆滯」（dullest）來形容台幣的缺少變化。分析師認為，這是台灣央行干預，避免台幣升幅過大，影響出口的緣故。

台灣外匯存底已連續五個月攀升，顯示台灣央行持續買進美元以抑制台幣升值。澳盛銀行預測，台灣央行光在7月和8月就買進總值32億美元的外匯。

澳盛銀行駐新加坡亞洲研究部門主管吳坤（Khoon Goh）表示：「今年以來台灣央行持續干預匯市，而且可能繼續這麼做，以確保台幣不會升太多，30元可能是一道難以越過的關卡。」

今年以來，台幣兌美元有5個交易日升破30元大關，但收盤時升幅有所收斂。

儘管台灣央行疑似干預，可能將台幣兌美元匯率控制在30元附近，但國際美元貶值和海外資金湧入台股，使台幣欲弱很難。今年以來外資淨買超台股70億美元，為彭博追蹤的亞洲10個市場之最。

當上週彭博詢問台灣央行總裁彭淮南是否干預匯市時，彭回答指出，匯率是由市場決定，若不穩定的因素導致匯率過度波動，央行將會介入以維持秩序。