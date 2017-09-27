股匯脫鉤 新台幣創逾1個月新低

〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯脫鉤行情，加權指數止跌反彈，但新台幣匯率卻開低走低，連續2個交易日收貶，並創逾1個月新低。
新台幣終場以30.303元兌1美元作收，貶值8.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至10.32億美元。
外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）主席葉倫發表最新演說後，再度加深市場對Fed於12月升息的預期，激勵國際美元走揚，成為新台幣續貶的重要因素。
新台幣今以30.240元開出，最高30.210元、最低30.306元，終場收30.303元。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕台灣金融市場今天上演股、匯脫鉤行情，加權指數止跌反彈，但新台幣匯率卻開低走低，連續2個交易日收貶，並創逾1個月新低。
新台幣終場以30.303元兌1美元作收，貶值8.7分，台北外匯經紀公司成交量放大至10.32億美元。
外匯交易員表示，美國聯準會（Fed）主席葉倫發表最新演說後，再度加深市場對Fed於12月升息的預期，激勵國際美元走揚，成為新台幣續貶的重要因素。
新台幣今以30.240元開出，最高30.210元、最低30.306元，終場收30.303元。