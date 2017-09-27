看跌房市比率連五季減緩 第四季僅約52％

2017-09-27 15:23

〔記者徐義平／台北報導〕房價讓利帶動買氣回升，根據房仲業者調查，對於未來房價看法逐漸趨於正面，而且看跌比率連續5季收斂，第四季看跌比率約52%，相較上季前季減少5%，不過，房仲業者仍認為，房價仍沒有回升的機會，預期未來房價小幅緩跌的趨勢不變。

根據永慶房產集團對於第四季房市預測調查，全台看跌第四季房價比率約52%，相較前季看跌比率約57%，小幅收斂5%，更是自去年第四季開始，看跌房價比率連續5季收斂。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋指出，在經濟穩定復甦的狀況下，民眾購屋信心曾，不過，多數仍看跌房價，因此，短期內房價沒有上漲的空間，預期未來房價仍處於「盤整緩跌」趨勢，今年全年房市表現應為「價緩跌、量回溫」的格局，推估全國年買賣移轉棟數應該會落在27~28.5萬棟。

進一步分析七大都會區對於第四季房價的看法，除雙北市看跌比率仍超過5成外，其餘五大都會區看跌比率均在5成內，其中以新竹地區對於第四季房價表現最樂觀，看跌比率不到3成，僅約29%。

對於第四季看跌比率 新竹地區最樂觀

永慶房產集團業管部經理謝志傑表示，目前房價已經歷經三年修正，未來大幅修正要出現的機率並不高，整體仍會維持小幅看跌，尤其是桃園以南的五大都會區，包括桃園市、新竹地區、台中市、台南市及高雄市等購屋信心轉強，甚至有過半受訪民眾認為，未來半年是購屋的好時機。

他進一步分析，此波買氣回升的關鍵在於降價優惠，顯示有讓利風潮才是帶動購屋民眾進場購屋的主要關鍵。