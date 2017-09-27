蘋概股回神救命 台股守住半年線漲69點

2017-09-27 13:51

〔記者陳永吉／台北報導〕連跌多天的蘋果（Apple）股票，今晨收盤回神，反彈逾1.7%，加上分析師對iPhone X銷售展望不悲觀，預期潛在預購需求超過5000萬支，相關零組件出貨可望在10月開始強勁成長，因此今天蘋概股帶動台股反彈近百點，以光學鏡頭股為首的個股表現最為強勁，終場加權股價指數上漲69.66點，收在10326.68點，成交值1081億元。

連續3天出現長黑K的台股，今天終於在蘋概股止跌下，走出反彈格局，其中光學鏡頭廠的今國光（6209）、佳凌（4976）攻上漲停，股王大立光也強漲5.5%，收復5400元，亞光也大漲超過7%，帶動整體光學類股漲幅逾3%。

除此之外，重要的蘋概股包括鴻海（2317），被外資連賣多天後，今天股價稍見回穩，上漲1.5元；觸控廠GIS-KY（6456）因營收將可持續走高至11月，今天也是熱門標的，上漲逾5%，成交值僅次於玉晶光（3406），居今日台股第二大。

此外短線連續回檔的DRAM、矽晶圓、電動車零組件族群，今天股價也強勢反彈，指標股包括華邦電（2344）、環球晶（6488）、美琪瑪（4721）等，今天一片紅通通，擺脫陰霾。

弱勢股方面，則有宏達電（2498），已經連續出現2天拉回，幾乎要跌回起漲點，短線追高的投資人呈現套牢狀態。

法人表示，台股在蘋概股回神下，預期半年線將有支撐，不過仍需觀察外資動向，且本週摩台指結算，也不排除壓低結算，季線將有明顯反壓。