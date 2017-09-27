如興增選兩席董事 孫瑒、國發基金入席

2017-09-27 13:17

〔記者陳柔蓁／台北報導〕世界牛仔褲大廠如興（4414）昨（26）日舉辦臨時股東會，增選行政院國發基金與現任總經理孫瑒兩席董事，董事長陳仕修表示，此舉能完整董事會的機能與功效、完善公司治理；未來將啟動全球人才招募計畫，首重業務，因應產能與市場擴大，也將重新配置各產區產能。

董事長陳仕修表示：「對今日臨股會的招開感到百感交集，今天臉書跳出提醒，五年前的我才在尼加拉瓜參觀工廠，才在認識這個產業，兩年前決定投資玖地、現在如興成為世界最大的牛仔褲廠，現在我與總經理孫瑒一起打拼。」

如興在增資130億買下同業玖地後，因應股權調整而增選董事席次，現在如興董事會共設有九席董事，新任董事之一國發基金由台大商研所教授陳厚銘代表出任，另一位是孫瑒，他同時是前玖地董事長。大股東股權比率部分：陳仕修25％、總座孫瑒代表的泛玖地15％、國發基金9％、遠雄人壽9％、力麗集團董事長郭紹儀個人6％。

如興是上市成衣公司中營收與股本規模最大者，該公司生產牛仔褲、卡其褲、T恤等，陳仕修說，目前柬埔寨廠佔了半數產能，未來將平均分配產能至東南亞、中國、非洲，中國與柬埔寨將設備更新、非洲則計畫建造新廠，因非洲有廉價勞動力優勢且銷美、歐免關稅。

如興四大市場依序為美國、歐洲、日本、中國，孫瑒飛遍全球為如興談業務，他觀察，美國是最先進的市場，而中國有「China for China」中國製造、中國銷售的意識，財富又呈現幾何式增加，因此大有可為。