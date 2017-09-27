群聯臨時股東會 東芝記憶體取得一席董事

2017-09-27 13:03

〔記者卓怡君／台北報導〕群聯（8299）因東芝半導體集團組織調整，辭任群聯董事，群聯今日召開股東臨時會補選一席董事，並採候選人提名制度，由股東臨時會就董事候選人名單中選任，經股東臨時會票選通過，由日商東芝記憶體株式會社（Toshiba Memory Corporation，簡稱TMC）取得一席董事。

群聯董事長潘健成親自主持股東臨時會，並向現場股東說明與東芝的合作夥伴關係。潘健成表示，TMC主導負責Toshiba Corporation的全球半導體事業，基於Toshiba Corporation將群聯電子的股權完成轉移予TMC、且未來會持續與群聯維持緊密的策略合作關係，因此該次群聯董事補選，董事會向股東會提名TMC為董事候選人，很高興股東能給予策略合作案高度認同，此選舉案順利照案表決通過。

展望未來，潘健成說，5年前很難想像手機的容量會到256GB，但今天蘋果最新機種的記憶體規格已達此水準，同理，5年後手機裡的記憶體容量要達到1TB也不用意外，快閃記憶體容量的需求，正以倍增的速度持續成長，然而製造供給端的成長，受限於擴廠時間及良率技術門檻跟不上，因此，未來5年NAND Flash仍會是供不應求的狀況，群聯與東芝的策略合作，可提升雙方產業競爭力。

NAND Flash產業前景備受期待，潘健成表示，綜觀全球6大國際原廠（製造NAND Flash）中，只有東芝記憶體（TMC）是最直接、最純粹的國際大廠，其他國際大廠包括三星、美光、SK海力士、威騰（WD）、英特爾，皆有非快閃記憶體之業務。

潘健成說明，群聯對東芝而言是極具策略性發展的夥伴，因為群聯是全球六大國際原廠之外，最大的快閃記憶體企業，至於產業地位處於群聯後面的小廠，則因為面臨產業整體長期供需失衡的挑戰，現在那些小廠正面臨極度嚴峻的研發投資、留才、以及營運考驗。

潘健成強調，群聯與東芝之間不但透過相互投資共同做大市場，也透過技術互補性的合作提升技術，彼此需要彼此，未來關係將比過去15年更加緊密。