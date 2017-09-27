買氣不出 商用不動產、土地交易低迷

土地交易市場微溫、投資買盤遲未出籠，導致前三季商用不動產、土地累積成交金額各僅285億、775億元，倘若第四季交易市場未明顯提升，今年商用不動產、土地交易市場恐雙雙面臨500億、1000億的關卡保衛戰危機。（記者徐義平攝）

2017-09-27 12:41

〔記者徐義平／台北報導〕土地交易市場微溫、投資買盤遲未出籠，導致前三季商用不動產、土地累積成交金額各僅285億、775億元，倘若第四季交易市場未明顯提升，今年商用不動產、土地交易市場恐雙雙面臨500億、1000億的關卡保衛戰危機。

根據高力國際統計第三季商用不動產交易狀況，受到投資買盤未出籠影響，第三季僅約105億元，本季較知名的商用不動產交易案為統一國際大樓14~18樓，面積約2883坪，交易總額約35.1億元，為中國信託商業銀行賣給中國信託資產管理公司，光是這筆便占第三季整體商用不動產交易金額比率近35%。

至於，本季公開資訊中，單宗金額超過5億元的商用不動產交易案也僅有5筆，光是中國信託商業銀行賣給中國信託資產管理公司的統一國際大樓部分樓層與三連大樓部分資產便占了兩筆，目前前三季商用不動產交易金額累積約285億元，相較去年前三季累積約541億元，比率僅約52%。

投資買盤遲未出籠 前三季商用不動產累積交易金額還不及300億

本季土地交易金額約353億元，相較第二季約202億元，大幅成長近75%，，前三季累計土地交易金額約775億元，相較去年同期約722億元，成長約7%，即便如此，倘若第四季無大型土地交易案出現，全年恐面臨千億元保衛戰。

高力國際董事總經理劉學龍表示，本季較知名的土地交易案要屬新加坡私募基金首峰資產（AIP），以英屬維京群島和富遠東名義持有的慶城福華大樓，其中超過4成的產權以27.1億元賣給璞真建設，拆算每坪單價將近600萬元，未來買賣雙方將採都更方式合作。也因為本季出現多筆大型土地交易案，合計交易金額約94億元，促使北市重返土地交易總額最高寶座。

高力國際執行董事楊慧明則表示，相較商用不動產、土地交易市場低迷，商辦租賃表現反而相較熱絡，本季因無新供給，加上民生敦化商圈的合作金庫大樓，大部分為自用需求，信義區本季順利去化3700坪，促使本季空置率大幅下降，更罕見出現北市主要辦公商圈的空置率均低於10%。