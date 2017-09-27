國際美元彈升 新台幣午盤暫貶3.2分

〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到國際美元彈升影響，中午暫以30.248元兌1美元作收，貶值3.2分，台北外匯經紀公司成交量為6.45億美元，銀行間交投相對熱絡。
外匯交易員表示，台股止跌反彈並未帶給匯市太大激勵，因美國聯準會（Fed）主席葉倫發表談話後，帶動國際美元走揚，新台幣才與股市脫鉤，上午交易區間主要落在30.22元至30.27元。
外匯交易員指出，葉倫認為Fed仍需要逐步升息，並給予美元支撐，盤初也可發現外商銀行持續回補美元。
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〔記者盧冠誠／台北報導〕新台幣匯率早盤受到國際美元彈升影響，中午暫以30.248元兌1美元作收，貶值3.2分，台北外匯經紀公司成交量為6.45億美元，銀行間交投相對熱絡。
外匯交易員表示，台股止跌反彈並未帶給匯市太大激勵，因美國聯準會（Fed）主席葉倫發表談話後，帶動國際美元走揚，新台幣才與股市脫鉤，上午交易區間主要落在30.22元至30.27元。
外匯交易員指出，葉倫認為Fed仍需要逐步升息，並給予美元支撐，盤初也可發現外商銀行持續回補美元。