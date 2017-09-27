上修經濟成長率至2.25％ 元大寶華：擔心經濟「虛力擴張」

2017-09-27 11:20

〔記者陳梅英／台北報導〕出口表現優於預期，元大寶華今日上修今年經濟成長率至2.25%，預估2018年經濟成長率卻只有2.11%。元大寶華董事長梁國源表示，短期來看經濟數據表現不錯，但長期不樂觀，因為現在的經濟成長是「虛力擴張」，經濟擴張力道是虛的。

梁國源舉希臘神話「Icarus」比喻這種虛力擴張的情況，他說Icarus的翅膀是他父親用蠟裝上去的，他的父親告訴他，可以飛，但飛太高，太陽一照蠟融掉就會掉下來，台灣現在經濟就像Icarus父親的警告一樣，飛高一點就會融掉，全球仍存在許多問題，以至於經濟成長率無法往上提升。

梁國源說，最近電子零組件出口表現相當令人滿意，短期正面，但長期不樂觀，因為台灣面臨結構問題，儘管政府提出5+2創新產業以及前瞻基礎建設，意圖改善結構問題，提升經濟動能，不過與民間需求有落差。

梁國源進一步表示，以前政府推明星產業的思維到現在已經不管用，現在的發展趨勢是價值鏈的「拆分」，我們不需要去做整個產品，只要卡到一個有價值的關鍵零組件。

梁國源：認同張忠謀的看法

梁國源同意台積電董事長張忠謀的看法，經濟發展趨勢與政府政策規劃存在落差，小英政府現在推動的前瞻基礎建設偏向硬體設施，並非民間期待改善「五缺」的問題。

綜合考量之下，元大寶華將今年經濟成長率預估從6月的2.10%上修至2.25%，並預測第三季、第四季經濟成長率非別為2.1%與2.12%；預估2018年經濟成長率2.10%，各季成長率分別為2.20%、2.23%、2.10%與1.9%。