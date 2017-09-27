觸控廠業成營運爆發 營收將一路走高至11月

2017-09-27 10:40

〔記者陳梅英／台北報導〕在iPhone8/Plus以及iPhoneX陸續出貨下，觸控面板廠GIS-KY業成（6456）董事長周賢穎表示，業成營收在8月創下歷史新高後，9月-11月營收還有高點，第四季將會優於第三季，法人推估，業成第三季營收至少上看410億元，季成長超過7成，全年營收更有機會挑戰1500億元，年成長超過8成，今年營收、獲利都將創下歷史新高。

儘管市場對於iPhone8/Plus銷售存疑，不過供應鏈端已經開始反應新產品出貨效益，業成8月營收衝上141億元，創下單月營收的歷史新高記錄，主要是i8出貨帶動，接下來還有iPhoneX，由於iPhoneX搭載OLED，觸控模組單價比i8高5成，預計在第四季放量後，可帶來進一步營收成長。

業成上半年業績成長高於預期，上半年營收415.86億元，年成長近4成，稅後盈餘23.56億元，則有7倍的成長，每股稅後盈餘已達7.64元，業成表示，主要平板電腦出貨成長高於預期，據指出，今年蘋果推出的三款iPad，包括平價版9.7吋以及10.5吋與12.9吋，不僅全部導入業成megasite模式出貨，且業成都是主要供應商，成為帶動業成上半年營收、獲利成長主力。

第三季開始，隨著iPhone新機陸續出貨，周賢穎預估，第三季來自於手機觸控營收將會超過平板，回到5成以上，此外，業成上半年擴充的NB模組生產線，拿下蘋果13吋Macbook訂單也預計在近期開始出貨，第四季放量。

看好集團與夏普後續在蘋果NB訂單上的成長，業成將持續擴充NB模組產能，目前月產能30萬台，明年第二季產能將達60-70萬台。至於在OLED模組生產線建置配合集團時間，原本預計在今年底完成第一條生產線建置，目前則往後延到明年第二季。