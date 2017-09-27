9/27重要財經新聞一覽

2017-09-27 09:36

自由時報財經︰修一例一休 賴揆︰權益、彈性兼顧

行政院長賴清德昨首赴立法院答詢，針對一例一休修法，賴清德指出，未來會聽取立委意見後才調整，盼既保障勞工安全與權益，也給企業經營彈性。勞動部也將在今天舉行座談會，針對特休假遞延、七休一、彈性工時等議題進行討論、蒐集各界意見。

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蘋果日報財經︰i8成本多300元 漲價1500元

蘋果（Apple）維持可觀獲利的祕訣是什麼？據估計，蘋果剛開賣的iPhone 8 64GB版入門款材料成本約247.51美元（約7478.8元台幣），比iPhone 7入門款高9.57美元（289.2元台幣），但i8售價比i7高50美元（1510.8元台幣），且2支手機成本佔售價比相當，顯示生產成本雖提高，蘋果並未壓縮利潤，而是反映在售價上，由消費者埋單。

工商時報財經︰金融分級４指標出爐

國內哪些金控、銀行「大到不能倒」？金管會昨（26）日表示，目前正討論篩選標準，就資產規模、與金融業關聯度、可替代性及複雜度等四項指標計算，預計2018年中就會公布台灣系統性重要金控及銀行，屆時將要求更強的資本及監理方式，即2019年將出現金融增資潮。

經濟日報財經︰麥寮電廠斷煤 供電更吃緊

今年夏天供電狀況太多，麥寮電廠全力發電配合調度，燃煤額度已提早用完。台塑石化董事長陳寶郎表示，1號機、2號機大約在10月28日前後停機，不僅影響備轉容量率約3.6%，麥電恐怕也將面臨數十億元的罰款。

星島日報財經︰油價重返牛市 三桶油撐起港股

油價牛市重臨，由今年低位反彈超過二成，市場分析認為技術上已重返牛市，港股在油股領漲下，結束三連跌，恒指昨日低開高收，曾低見27300點，創一個月新低，其後拗腰反彈，收報27513點，升12點。三桶油表現標青，中石油（857）及中海油（883）都升逾3%。不過，市場分析指由於臨近期指結算及十一黃金周長假期，估計港股期內仍維持「有波幅、無升幅」局面。